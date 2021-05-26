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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 28 milyonu geçti

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 20:23

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 16 milyon 248 bin 459, ikinci doz aşı 12 milyon 138 bin 943 oldu. Böylece  toplam doz miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye yükseldi.
 
 
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 730 bin 31,  ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 926 bin 997, toplam 4 milyon 657 bin 28; Ankara'da  birinci doz aşı sayısı 1 milyon 333 bin 526, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 23  bin 706, toplam 2 milyon 357 bin 286; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1  milyon 89 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 846 bin 186, toplam 1 milyon 935 bin 319  doz olarak kayıtlara geçti.
 
 
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 153 bin  628 Kovid-19 aşısı yapıldı.
 

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