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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 27 milyonu geçti

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 20:11 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 20:11

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 21 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15  milyon 796 bin 120, ikinci doz aşı 11 milyon 822 bin 239 oldu. Toplam aşı ise 27  milyon 618 bin 359 olarak gerçekleşti.
 
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 666 bin 503,  ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 873 bin 352, toplam 4 milyon 539 bin 855,  Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 298 bin 659, ikinci doz aşı sayısı 982  bin 294, toplam 2 milyon 280 bin 953, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1  milyon 56 bin 65, ikinci doz aşı sayısı 819 bin 931, toplam 1 milyon 875 bin 996  doz olarak kayıtlara geçti.
 
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 336 bin  998 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı miktarı
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