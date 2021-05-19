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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 26 milyonu geçti

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:47 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 19:47

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.


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