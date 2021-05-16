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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 25 milyonu geçti

16 Mayıs 2021 Pazar - 19:48 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:48

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı.


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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı miktarı
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