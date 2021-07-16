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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 20 milyonu geçti

16 Temmuz 2021 Cuma - 21:53 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 21:53

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.


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