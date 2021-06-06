07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.99 EURO 10,5420 -0.08
USD 8,6390 -0.32 ALTIN 524,930 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 1 milyon arttı

06 Haziran 2021 Pazar - 19:52 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 20:09

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu. Böylece  toplam doz miktarı, 30 milyon 694 bin 616 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı,  son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz  aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci  doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266,  toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192  bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz  olarak kayıtlara geçti.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.