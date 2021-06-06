Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 1 milyon arttı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 694 bin 616 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.