Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması!

Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısı sayısı 90 milyon dozu aştı.
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az 10 iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadesini kullandı.