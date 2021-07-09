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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması!

09 Temmuz 2021 Cuma - 20:24 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 20:24

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.


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Kovid-19 aşı doz
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