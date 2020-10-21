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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması!

21 Ekim 2020 Çarşamba - 16:05 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 16:39

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı ile ilgili açıklama yapıldı; "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.


Sağlık Bakanlığından, influenza aşısının temin edildiği  ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak  kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla  influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm  dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde  peyderpey temin edildiği belirtildi.
 
Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak  kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen  açıklamada şunlar kaydedildi:
 
 "Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi  üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili  aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne  reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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