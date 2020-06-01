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Sağlık Bakanlığı'ndan plaj ve yüzme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri

AA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 16:32 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 16:50

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler doğrultusunda, plajda kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenecek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, tek kişinin kullandığı su etkinlikleri yapılabilecek.


Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne  34. madde olarak "Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi.
 
Yeni tip koronavirüste bulaşmanın, temel olarak damlacık ve temas  yoluyla olduğuna ve su yoluyla bulaşmadığına dikkat çekilen rehberde, "Plaj ve  yüzme alanlarının, damlacık yolu ile bulaşan Kovid-19 açısından riski düşük olan  açık hava mekanları olmasına karşın, yaz sezonunda kullanıcı yoğunluğuna,  kullanılan alanın büyüklüğüne, coğrafik özelliklerine, gölgelik, şemsiye sayısı  gibi sağlanan olanaklara göre sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle virüsün  bulaşması açısından risklidir." uyarısına yer verildi.
 
Bu nedenle Kovid-19 açısından güvende olmak için plaj ve yüzme  alanlarında kalabalıktan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına azami  dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, çalışan personelin plaj ve deniz  yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına  uymasının önemine işaret edildi.
 
Rehberde, çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması  gereği anımsatılarak, hijyen kurallarına tam uyulmasının önemi vurgulandı, plaj  ve yüzme alanlarında çalışan cankurtaranlara yönelik önlemlere yer verildi.
 
 
- "Plajlarda uzun süre kalınmamalı"
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan,  Kovid-19 hastası ve temaslısı olan kişilerin plaj ve yüzme alanlarını  kullanmaması gerektiğinin altı çizilen rehberde, diğer tedbirler şöyle sıralandı:
"- Kovid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp,  şeker gibi hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında  dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı.
- Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal  mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.
- Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin  korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske  bulundurulmalı.
- Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca  su ve sabunla yıkanmalı.
- Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik  edilmeli. Havlu gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı. Deniz gözlüğü,  şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalı.
- Kovid-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun  süre kalınmamalı."
- "Otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada  bulunabilirler"
Plaj ve yüzme alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği  belirtilen rehberde, "Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar)  veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilirler."  bilgisine yer verildi.
 
Rehberde, öne çıkan tedbirlerden bazıları şöyle:
"- Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı  el antiseptiğiveya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. 
- Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi elle kullanım yerine sensörlü  olanlar tercih edilmeli.
- Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma  grupları sıklıkla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bunların yanında kolay  ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulmalı.
- Ödemeler tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapılması  teşvik edilmeli."
- "Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı"
Plajlar ve yüzme alanlarında ortam düzenlemesi kapsamında alanda tüm  işleyişten sorumlu en az bir personelin sürekli olarak bulundurulması gerektiği  ifade edilen rehberde, "Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için,  sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenmeli ve  girişte bu kapasite kadar misafir kabulünü sağlayan personel bulundurulmalı. Plaj  alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite  belirlenmeli." kararları yer aldı.
 
 
Öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı:
"- Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı. Gölgelikler arası  mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenmeli.
- Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir,  silinebilir minderler kullanılmalı ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra  temizlenmeli.
- Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak  şekildedüzenlenmeli.
- Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme  yapılmalı. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite  belirlenmeli.
- Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli,  kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.
- Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf gibi)  yapılabilir. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve  deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmeli.
- Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar  dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınmalı.
- Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan  tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir  kişi tarafından kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmeli.
- Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti,  ringo, jet ski ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı  aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe  kuralları uygulanmaz."
 
"Serinletme amacıyla vantilatör kullanılmayacak"
Rehberde, sosyal tesislerin her gün su ve deterjanla düzenli olarak  temizlenmesi gerektiği belirtilerek, temizlik esaslarına yer verildi.
 
Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat  edilmesi, duş ve tuvaletlerin sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra  dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılması gerektiği vurgulandı.
 
Rehberde ayrıca, serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil)  kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.
 

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