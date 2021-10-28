Sağlık Bakanlığı'ndan kreşlerle ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan "Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur." başlığı ile açıklama geldi.

Bakalık'tan yapılan açıklama şöyle: Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.