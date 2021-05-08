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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ilacı kararı!
08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:57 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 11:57
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Karara göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.
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