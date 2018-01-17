Sağlık Bakanlığı'ndan hamile çocuk olayına ilişkin açıklama

Haberin daha önce şikayete konu olduğu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce incelendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Medeni kanunun ilgili hükümleri, 'Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.', 'Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.' demektedir. Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21. maddesinin (a) bendine göre, 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir; 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır. Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır."

Açıklamada, "Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.