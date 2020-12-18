Sağlık Bakanlığı'ndan flaş genelge! Aylık ve ek ödeme kararı...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, Covid-19 tanısı ile tedavi alıp, tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi.
Söz konusu genelgede; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 47'nci maddesinin birinci fikrasında geçen hükümler hatırlatılarak şöyle denildi:
"Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir".
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır" demişti.
AİLELER EK ÖDEME VE İSTİHDAM HAKLARINDAN YARARLANABİLECEK
Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Vefat eden sağlıkçıların aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.
ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE GENELGE KAPSAMINDA
Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek.