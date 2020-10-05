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Sağlık Bakanlığı'ndan DSÖ'nün Türkiye Covid-19 Raporu ile ilgili açıklama

05 Ekim 2020 Pazartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 12:33

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi" ifadelerine yer verdi.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı. Söz konusu raporla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
 
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Covid-19 Raporu'nu Yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı.
 
Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Raporun sonuç bölümünde; Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi.''

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