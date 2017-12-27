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Sağlık Bakanlığı'ndan Canan Karatay'a sert tepki

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 0:54 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 0:54

Sağlık Bakanlığınca, "Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir." değerlendirmesi yapıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşılarla ilgili son günlerde medyada,  kamuoyunda yanlış algılara neden olabilecek haberlerin yer alması üzerine  açıklama yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.
 
Bağışıklama hizmetlerinin çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı  müdahaleleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 21. yüzyıla girerken aşı  uygulamaları sayesinde yılda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiği, bunun yanı  sıra 750 bin çocuğun sakatlıklardan korunduğunun hesaplandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, 1924-1944 yıllarında büyük salgınlar ve ölümlere yol açan  çiçek hastalığının aşılama çalışmalarıyla 1977'den itibaren tamamen yok  edildiğine, 1988'de dünya genelinde 350 civarındaki çocuk felci vakasının 2015'te  74'e kadar azaltıldığına ve Türkiye'de de son çocuk felci vakasının Kasım 1998'de  görüldüğüne işaret edildi.
 
"Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir"
 
Türkiye'de 2001'de 30 bin 509 olan kızamık vakasının etkin aşılama  sonrası 2016 yılı itibarıyla sadece 9 olduğu, difteri vakasının da 2011'de  görülen bir vaka ve ölüm haricinde 2004'ten bu yana görülmediği bildirilen  açıklamaya şöyle devam edildi:
 
"Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde aşı  ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A ve B, boğmaca, invaziv bakteriyel  hastalıklardan pnömokok ve Hib menenjiti, sepsis ve bakteriyemi; suçiçeği,  kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları da oldukça azalmıştır.
 
Tüm bu sonuçlara ve aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir  bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda  vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel  çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve  dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Ülkemizde kullanılan  aşılar, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Dünya  Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan 'İyi Üretim Prosedürleri'  kurallarına uygun olarak üretilmektedir."

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