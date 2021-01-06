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Bu mesajlara sakın cevap vermeyin! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş uyarı

06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:04

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bu mesajlara sakın cevap vermeyin. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız" denildi.


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.
 
Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz" denildi.
 
 

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