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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması! '28 gün arayla yapılması...'

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 14:57 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 15:04

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sinovac firmasınca üretilen Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci doz uygulamaları 14 gün yerine 28 gün arayla yapıldığında elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu bildirdi.


Türkiye'ye getirildikten sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel  Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen 3 milyon doz Kovid-19 aşısı, Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler olumlu  sonuçlanırsa uygulanmaya başlanacak.
 
Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı güçlü bir  bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması  gerektiğini vurguladı.
 
Sinovac tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif aşının Faz-1 ve  Faz-2 çalışmalarında hem 14 hem de 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını  belirten Kayıpmaz, "Salgın hızının arttığı durumlarda daha hızlı aşılama için 14  gün arayla iki doz uygulamanın tercih edilebileceği, 14 günlük sürenin antikor  oluşumu için yeterli olduğu sonucuna varıldı." dedi.
 
Kayıpmaz, 28 gün arayla yapılan uygulamada ise daha iyi sonuçlar elde  edildiğine dikkati çekerek, "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde  edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu saptandı. Son Bilim Kurulu  toplantımızda ülkemizde şu anda olduğu gibi salgın hızının düşüşe geçtiği bir  dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı  uygulamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.
 
 
"İkinci dozun uygulanmasından iki hafta sonra bağışıklık istenilen  düzeye çıkacaktır"
 
Aşının hem ilk hem de ikinci dozunun uygulamasının ardından  vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmesinin önemini vurgulayan Kayıpmaz, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"İkinci dozun uygulanmasının iki hafta sonrasında bağışıklık sistemi  yanıtı istenilen düzeye çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki toplumdaki bağışıklık  oranı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar maske, sosyal mesafe, sıkı temizlik ve  kalabalıklardan kaçınma kurallarına uymak durumundayız.
 
Aşılama, virüsle karşılaştığımızda hastalığı en hafif şekliyle  atlatmak ve toplum bağışıklığının sağlanması için elimizdeki en güçlü araçtır.  Toplumdaki bağışıklığın en yüksek orana ulaşması ve bu sayede normale dönüş  sürecimizi başlatabilmek için bizler de el birliğiyle aşı kampanyasına destek  olmalıyız."
 

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