Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı!
AA | 17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:06 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:20
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.