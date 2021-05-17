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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı!

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı!