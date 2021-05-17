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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı!

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:06 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:20

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.


Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci  ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e  ulaştı.
 
Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431  bin 483 doz aşı yapıldı.
 

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