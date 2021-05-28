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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 19.45 itibarıyla 28 milyon...

28 Mayıs 2021 Cuma - 19:50 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 19:50

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.


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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı miktarı
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