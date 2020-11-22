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Sağlık Bakanlığı'nda Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 16:14 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 16:14

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin bir araya getirildiği Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu.


AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Ağız ve Diş Sağlığı  Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla Sağlık Hizmetleri  Genel Müdürlüğü bünyesinde kurularak çalışmalarına başladı.
 
Sağlık Bakanlığında diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin tek çatı  altında toplandığı Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığına, Necmettin Erbakan  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Doç.  Dr. Emre Korkut getirildi.
 
Başkanlığın faaliyetleri arasında, koruyucu ağız ve diş sağlığı  hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, kamu ve özel sektör bünyesinde sunulan  sağlık hizmetlerinin standartlarının belirlenmesi yer aldı.
 
Dairenin diğer faaliyetleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan  sağlık tesislerinin uygunluk tescil ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, yeni  kurulan diş tabibi odalarının onaylanması, Bakanlığa bağlı ilgili sağlık  kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili görüş bildirilmesi ile aile diş  hekimliği uygulaması konusunda fizibilite çalışmaları olarak belirlendi.
 
 "Koruyucu uygulamalar aksatılmadan yapılacak"
 
Bakanlık bünyesinde ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetleri  bir araya getiren daire başkanlığının kurulmasıyla ağız ve diş hastalıklarının  önlenebilmesi için koruyucu uygulamaların yapılması, gelişen rahatsızlıkların ise  ertelenmeden tedavi edilmesi amaçlanıyor.
 
Daire Başkanlığınca yapılacak çalışmalarla ağız ve diş sağlığı hizmeti  sunulan sağlık kuruluşlarında kalite odağında hizmetlerin gerçekleştirilmesi,  hizmet sunumunda diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı çalışanlarının  taleplerinin karşılanması, çalışan ve hasta memnuniyetinin artırılarak  sürdürülmesi, ağız ve diş sağlığı mevzuatı konusunda gelişme sağlanması  hedefleniyor.
 
Koruyucu uygulamaların anne adayına gebelik öncesinde başlanarak  gebelik, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde aksatılmadan yetkin sağlık  çalışanlarınca yapılması da dairenin hizmet alanında yer alıyor.
 
Bakanlık yetkilileri, diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı  çalışanlarının, Kovid-19 salgını sürecinde hem başarılı filyasyon çalışmaları  yürüttüğüne hem de sağlık kuruluşlarında hasta tedavilerini gerçekleştirerek  görev yaptıklarına dikkati çekti.
 

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