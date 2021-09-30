Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle! Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı nasıl izlenir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı yayın linki

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi araştırmaları hızlandı. Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayından izleme ile ilgili aramalar arttı. Atama kurası başvuruları 8-14 Eylül tarihleri arasında alınmış, 22 Eylül Çarşamba günü değerlendirmeler yapılmıştı. Değerlendirmelerin ardından gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00'da başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı nereden izlenir? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı izleme sayfası...

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları merakla bekleniyor. Gözler Sağlık Bakanlığı atama kurasına çevrilirken, kura Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama canlı nereden ve nasıl izlenir? İşte Sağlık Bakanlığı atama canlı yayın izleme linki…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞIA ATAMA CANLI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları, PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)