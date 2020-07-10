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Personel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüş kuraları sonuçları

Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüş kuraları sonuçları