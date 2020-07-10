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Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüş kuraları sonuçları

10 Temmuz 2020 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 11:54

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası ile 2180 kişi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası sonuçları belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı istifa Sonrası yeniden atama kura sonuçları...


Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası sonuçları belli oluyor. Peki,  Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası sonuçları belli oldu. İşte canlı yayın atama kuraları...
 
 
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası ile 2180 kişi alımı yapacak. 2020 Yılı İstifa Sonrası (Yeniden) Açıktan Atama Kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda alındı. Kura çekilişi itirazların değerlendirilmesi neticesinde bugün gerçekleştirildi.  
 
SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI SONUÇLARI
 
 

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