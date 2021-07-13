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Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı!

13 Temmuz 2021 Salı - 18:49 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 18:49

Sağlık Bakanlığı 3-9 Temmuz illere göre vaka sayılarını açıkladı. En çok vaka sayısı terspit edilen iller Siirt 231, Ağrı 193, Bitlis 119, Van 100, Hakkari 80 oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin  kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
Bakan Koca sosyal medya hesabından, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi. 
 

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