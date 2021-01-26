Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2021 sonuçları belli oldu! 2021 ocak dönemi isteğe bağlı iller arası tayin kura sonuçları isim listesi…

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları, kuraların ardından belli oldu. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvurularını yapan adayların merakla bekledikleri, kuralar çekildi sonuçlar açıklandı. Bugün noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlandı. İşte iller arası kura sonuçları tayin listesi…
2021 Sağlık Bakanlığı İller Arası Tayin Sonuçları Belli Oldu!
Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekilişinin ardından yapılan açıklamada sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayınlanacağı duyuruldu ve yerleşenlerin listesi yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUCU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ