Sağlık Bakanlığı ilk kez açıkladı! 11 sektörü kapsıyor

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Adım adım kontrollü yaşam rehberi... Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde kontrollü bir hayata geçişi sağlayacak yeni bir rehber hazırladı. 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin yer aldığı rehber ilk kez yayınlandı. Normalleşme sürecinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla sektörlerin alması gereken önlemler...

Corona virüs salgını kısa sürede dünyanın neredeyse tamamına yayıldı. Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5.5 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı yayılan Kovid 19 vakası için yeni bir rehber hazırladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde 11 sektörün alması gereken önlemler yer alıyor. Corona virüsün yayılmasını önleyecek çok önemli kurallar ve uyarıların yer aldığı rehberde beyaz eşya dükkanlarından, kozmetik marketlere, akaryakıt istasyonlarından oto galerilere kadar birçok sektör bulunuyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı altında toplandığı belirtildi. Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez yayımlandığı belirtildi. Rehberde; 'Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında', 'kozmetik ve parfümeri mağazalarında', 'akaryakıt istasyonlarında', 'market ve süpermarketlerde', 'oto yıkamalarda', 'oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde', 'oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde', 'ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde', 'emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde', 'elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında' ve 'tesisatçılarda' alınması gereken önlemler yayımlandı.

'İÇERİYE MİSAFİR ALMAYIN'

Buna göre; beyaz eşya ve mobilya mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınması gerektiği istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında, iş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği veya en az yüzde 70lik alkol içeren kolonya bulundurulması gerektiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarında ise maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması, yine market ve süpermarketlerde aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonsların yapılması gerektiği vurgulandı. Oto yıkamalarda ile oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde, müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği bulundurulması gerektiği kaydedildi. Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlak çılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri ve tesisatçılarda iş yerine misafir alınmaması istendi. Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce hazırlanan rehberlerde güncelleme yaparken 11 sektör için uyulması gereken kuralları ilk kez açıkladı.

İşte o sektörler...

-Beyaz Eşya Ve Mobilya Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler

-Kozmetik Ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler

-Akaryakıt İstasyonlarında Alınması Gereken Önlemler

-Market Ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler

-Oto Yıkamalarda Alınması Gereken Önlemler

-Oto Servis, Tamirhaneler Ve Lastikçilerde Alınması Gereken Önlemler

-Oto Galeri Ve Oto Kiralama İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler

-Ofis Ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler

-Emlakçılar Ve Gayrimenkul Danışmanlık Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler

-Elektronik Ve Telekomünikasyon Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler