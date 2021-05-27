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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Televizyonlarda gösterilecek

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 21:23 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 21:23

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama  kampanyası için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için  kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı.
 
Kovid-19 salgınından önceki hayata geri dönülebilmesi için aşılamanın  öneminin vurgulandığı kamu spotları, "Eski normallerimize yeniden dönmek, işleri  tekrar yoluna koymak, koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için kollarımızı  sıvıyoruz." ifadeleriyle başlıyor.
 
Kovid-19 aşılamasına ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı videolarda,  aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından bağışıklığın gelişmesinin genellikle  birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları  durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.
 
Videolarda, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve  temizlik tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığınca  uygulanan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik  çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik  çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer veriliyor.
 
Kovid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve  aşılanan kişilerde genellikle hafif yan etkiler görüldüğünün belirtildiği  videolarda, "Yapılan araştırmalar, Sağlık Bakanlığınca uygulanan Kovid-19  aşılarının, hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış ve ölüm oranını  azalttığını göstermiştir." bilgisi veriliyor.
 
Kamu spotları, "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız  için kolları sıvıyoruz." ifadeleriyle sonlanıyor.
 
"Kolları sıvıyoruz" sloganıyla hazırlanan 8 kamu spotu, bugünden  itibaren televizyon kanallarında gösterilecek.
 
 

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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşılama kolları sıvıyoruz
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