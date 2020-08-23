Sağlık Bakanlığı harekete geçti! İzinli sayılacaklar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid-19 risk grubunda olup idari izin alamayanlara dostane çözümler üretiyor.

İdare ile vatandaş arasında dostluk köprüsü kuran Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın imdadına koşmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında covid-19 hastalığı risk grubunda olan kronik hasta çalışanlar idari izinli sayılıyor. Metastatik veya kemoterapi-radyoterapi alan kanser hastaları, KOAH ile insüline bağlı diyabet hastası olan personeller durumlarını ibraz ettikleri takdirde evden çalışabiliyor. Ancak bazı vatandaşlar, pandemi tedbirleri kapsamında sayılan hastalıklardan mustarip olmalarına rağmen idari izin için onay alamıyor.

Bu durumdaki hastalardan istenen e-nabız sisteminden Covid-19 kronik risk durumu raporu alamayan vatandaşlar risk grubu içinde oldukları halde işe giderek hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle KDK’ya başvuruyorlar.

KDK girişimleriyle aile hekimi raporu da geçerli sayılıyor