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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 81 ile gönderildi, ilk kez...

05 Ocak 2021 Salı - 15:19 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 15:19

Sağlık Bakanlığı'ndan herkesi çok yakından ilgilendiren özel hastane kararı. 81 ile gönderildi. İlk kez uygulanacak. Vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil edildi.


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.
 
Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.
 
BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ GEREKECEK
 
Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

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