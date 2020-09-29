Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı giriş belgeleri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav giriş yerleri açıklandı. 4 Ekim'de yapılacak Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri sınav başvuru ekranında yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
04 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine 3 Ekim 2020 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri sistemine giriş yaparak erişebilecek.