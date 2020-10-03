Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 4 Ekim'de yapılacak. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı giriş belgeleri...

3-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı 4 Ekim'de yani yarın yapılacak. Adaylar, sınava giriş yerleri için sınava giriş belgelerinden öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı giriş belgeleri...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖNEMLİ COVİD 19 AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yarın yapılacak. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri sınav başvuru ekranında yayınlandı. Anadolu Üniversitesi sınav ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı hakkında yapılan duyuruda, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için telafi sınavı yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, 04 Ekim 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

Söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır.

Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacaklardır.

Sınava girecek olan tüm adaylara önemle duyurulur."

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

04 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine 3 Ekim 2020 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri sistemine giriş yaparak erişebilecek.