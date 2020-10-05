Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2020 yapıldı! AÖF Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği telefi sınavı ne zaman?

AÖF unvan değişikliği sınavı dün yapıldı. Covid 19 testi pozitif olanlar ile temaslılar ise sınava katılmadı. AÖF Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavına katılamayanlar telafi sınavı olur mu, diye sorarken AÖF Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına giremeyen COVID19 ve temaslılar için telafi sınavı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sona erdi. Dün (4 Ekim 2020) tarihinde Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapıldı. Sınava giremeyen adaylar için AÖF unvan değişikliği telefi sınavı yapılacak. Peki, AÖF Sağlık Bakanlığı telafi sınavı ne zaman?

AÖF SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TELAFİ SINAVI AÇIKLAMASI

AÖF tarafından yapılan açıklamada, 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapılacağı hatırlatılarak, söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır. Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacak. Sınava girecek olan tüm adaylara önemle duyurulur.’’ denildi.