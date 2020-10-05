Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2020 yapıldı! AÖF Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği telefi sınavı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sona erdi. Dün (4 Ekim 2020) tarihinde Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapıldı. Sınava giremeyen adaylar için AÖF unvan değişikliği telefi sınavı yapılacak. Peki, AÖF Sağlık Bakanlığı telafi sınavı ne zaman?
AÖF SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TELAFİ SINAVI AÇIKLAMASI
AÖF tarafından yapılan açıklamada, 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapılacağı hatırlatılarak, söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır. Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacak. Sınava girecek olan tüm adaylara önemle duyurulur.’’ denildi.