Sağlık Bakanlığı duyurdu! Uygulanan toplam aşı miktarı açıklandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 113 bin 715, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 291 bin 488 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 405 bin 203 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 352 bin 279 doza ulaştı.