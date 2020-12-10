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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

10 Aralık 2020 Perşembe - 19:58 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 19:58

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.


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