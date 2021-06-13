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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada flaş gelişme

13 Haziran 2021 Pazar - 19:54 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 19:54

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.


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