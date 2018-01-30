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Sağlık Bakanlığı doktorun hastayı muayene etmediği iddialarını yalanladı

İHA |  30 Ocak 2018 Salı - 18:03 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 18:04

Sağlık Bakanlığı, Aydın'da bir fizik tedavi uzmanının ücret alamayacağı gerekçesiyle hastayı muayene etmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada, "Alamayacağı ücreti düşünen doktor hastayı muayene etmedi" başlıklı haberin yer aldığı belirtilerek, Aydın'da bir fizik tedavi uzmanının ücret alamayacağı gerekçesiyle hastayı muayene etmediği iddialarına yer verildiği belirtildi. Aydın Devlet Hastanesi'nin dijital kayıtlarının incelendiği bilgisi verilen açıklamada, "26 Ocak 2018 tarihinde şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giriş yaptığı, gerekli muayene ve tetkikler yapılarak ilaçlarının reçete edildiği görülmüştür. Aynı hasta, 3 gün sonra, ağrılarının geçmediği gerekçesiyle hastaneye tekrar giriş yapmıştır. İlk muayeneyi yapan doktor izinli olduğu için başka bir fizik tedavi uzmanına yönlendirilen hastanın muayenesi yapılmıştır. İlaçların etki süresi henüz dolmadığı için tekrar ilaç yazma gereği duyulmamıştır. Dolayısıyla hastanın muayene edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen, olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.
 

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