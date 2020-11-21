Sağlık Bakanlığı Covid 19 gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid 19 aşısında gönüllü olma şartları nelerdir? Covid 19 aşı çalışmaları…

Covid 19 gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Gönüllü aşı olma kriterleri ve şartları nelerdir? Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiğince Çin menşeli Covid-19 aşısının gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Peki,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaptığı aşı paylaşımının ardından gönüllü aşı başvurusu hakkında araştırılma yapılmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarının Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı" denildi. Peki, gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid 19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartları nelerdir? Covid 19 aşı çalışmaları…

COVİD 19 GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirilmişti.

GÖNÜLLÜ AŞIYA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Covid 19 Aşısı İçin Gönüllüsü Olma Şartı (Aşıya Uygun Katılımcılar)

18-59 yaş arası (18 ve 59 yaş da dahil)

Bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek

Gönüllü Aşıya Uygun Olmayan Katılımcılar

Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan?

IgG veya IgM pozitif olan

Çalışma aşısına karşı bilinen alerji

Kadınlar için hamile veya emzirme

Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım

'12 BİN 450 GÖNÜLLÜDE UYGULANACAK'

Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak" denildi.