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- Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı ne zaman? Başasistanlık sözlü sınav tarihleri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı ne zaman? Başasistanlık sözlü sınav tarihleri açıklandı!
16 Şubat 2021 Salı - 13:36 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 13:36
Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı tarihi belli oldu. Sağlık Bakanlığı, başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 1 ila 12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde sözlü sınava alınacağını açıkladı...
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı verildi. 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 01 - 12 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacak.
Adayların sözlü sınav yeri, saati ve sözlü sınava ilişkin diğer bilgilendirmeler Bakanlığımız internet sayfası (https://saglik.gov.tr/) "duyurular" kısmında ilan edilecektir.