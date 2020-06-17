Sağlık Bakanlığı atama tercihleri başladı! KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı'na 3 bin personel alımı için başvurular başladı. ÖSYM KPSS 2020/8 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar başvurularını 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...
ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı. Adaylar tercihlerini 22 Haziran'a kadar yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/ 8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARDAN ÖDEME YAPILACAK?
Tercih işlemleri için adaylar 20 TL ödeme yapacak. Ödeme yapılacak bankalar ise şöyle;
"Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)"