Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı, sonuçları nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021 ve atama kurası tarihi!

Sağlık Bakanlığı atama takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Takvime göre Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 8-14 Eylül tarihleri aralığında alındı. Başvuruları tamamlayan adaylar kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve tarihi 2021…

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için az bir süre kaldı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen tarihlerde noter huzurundaki kurayla gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve tarihi 2021…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı başvurularının değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA TARİHİ

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

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