Sağlık Bakanlığı aşı uygulaması | Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? Aşıla uygulaması İOS, Android ve Huawei telefonlarından indirme ekranı…

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulamasını geliştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak. Peki, Aşıla mobil uygulama nasıl indirilir? Aşılama uygulaması nereden indirilecek? Sağlık Bakanlığı aşı uygulaması…

Aşıla mobil uygulama nasıl indirilir?

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Aşı sırası nasıl öğrenilir?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısında sıranın kendilerine gelip gelmediğini E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitesi olduğunu belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında koronavirüs ve aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki son durum ile aşılamanın nasıl yapılacağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

"Temmuz - Ağustos seviyesindeyiz"

Son bir aydır vaka sayılarımız belirgin şekilde düşmeye başladı. Şu an Temmuz ve Ağustos seviyesine inmiş durumdayız, salgın kontrol altında. Salgınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden biriyiz. Tedbirlere sabırla devam edersek inşallah salgını minimize edip bu belayı ülkemizden defederiz diye ümit ediyoruz. Toplumun uyumu da önemli.

İstanbul'un aşı takvimi nasıl olacak?

Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.

Aşı takip sistemi

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

E-nabız veya 2023'e SMS

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.