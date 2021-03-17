Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona kararı! Karantinadan muaf olacaklar

Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Rehberde aşılananlar ile ilgili önemli bir madde de yer aldı. Buna göre; 2 doz aşı olanlar karantina uygulamalarından muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre karantinaya alınacak temaslı hasta değerlendirme kriterleri değişti. İki doz aşı olan corona virüs hastaları, aşılamadan 14 gün sonra, corona virüs hastalarıyla temaslı olsa da karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Yeni düzenlemelere göre:

-Kesin COVID-19 tanısı alan kişilerin, enfeksiyon tablosunun PCR test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren takip eden 3 ay içerisinde başka bir COVID-19 vakası ile temasının olması durumu, riskli temas olarak değerlendirilmeyecek ve temaslı takibi yapılmayacak. Bu kişilerin 3 aydan sonra gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınacak.

-Son üç ay içerisinde laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olanların, varyant bir kökenle yeniden enfekte oldukları saptanmaları halinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilirler.