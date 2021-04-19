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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 milyonu aştı

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 9:33

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.


Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık  verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon  207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz  miktarı 20 milyonu geçti.
 
Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon  174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz  olarak kayıtlara geçti.
 
 Aşı temini ve uygulama süreci
 
Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu  geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi  planlanıyor.
 
Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde  Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.
 
Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer  alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma  evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.
 
 İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada  yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.
 
Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının  ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara"  Kovid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin  hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.
 
Ramazan dolayısıyla iftardan sonra da vatandaşlara aşı yapılabiliyor.
 
  
 

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Sağlık Bakanlığı' aşı ikinci doz
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