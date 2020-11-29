Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Yanlış kullanım...

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi yanlış yapıyor. Sağlık Bakanlığı tüm vatandaşları uyardı. Koronavirüs testi pozitif çıkanlar için hayati öneme sahip ilaç bilgisi, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi. Corona virüs salgınında vaka sayıları hızla artarken testleri pozitif çıkan vatandaşlar ne yapmaları gerektiğini, ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini tam olarak bilmiyor. Sağlık Bakanlığı Hidroksiklorokin ve Favipiravir kullanımı ile ilgili 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

Korona virüs salgınında dün açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 30 bini geçti. Salgındaki yükseliş endişeye neden olurken devlet tarafından bir dizi yeni tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığı testi pozif çıkan vatandaşlar için yol gösterci nitelikte bir paylaşımda bulundu. COVID-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan “ilaç dozunun karıştırılması” konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında” Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.

FAVİPİRAVİR KULLANIMI

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor. Buna göre Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.