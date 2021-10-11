Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi...

Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 1 kameraman, 1 grafiker, 1 programcı ve 1 büro personeli alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile yapılacak personel alımına ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, sınav yeri ve diğer hususlara ilişkin bilgiler, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11-15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.