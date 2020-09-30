Sağlık Bakanlığı 18 bin atama ne zaman yapılacak? 18 bin atama kadro dağılımı belli mi? (Sağlık Bakanlığı 18 Bin kamu personeli alımı)

Sağlık Bakanı Koca Fahrettin Koca 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada "Özellikle bu dönemde sağlık kahramanlarımız cephede fedakarca savaşıyor. Bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı ben iyi biliyorum. Yoğun bakımda çalışan bir sağlık personeli, bu ortamda bir şekilde covidli olduğu bilinen hastaya saatlerce hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce çalıştığını yorulduğunu çaba içinde olduğunu, evine giderken çocuğuna sarılamaması zor. Bu dönemde empati yapılması gerekiyor. Açmak olduğumuz, yeni açtığımız, kapasitesini arttıracağımız hastaneler için çalışma yapıyoruz. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Personel alımı yapacağız. Bunu bildirelim. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 18 bin atama ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Profesyonelleri Platformu (SPP) Başkanı Aras Ali Altıntaş Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntaş açıklamalarında personel alımında hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bölüm dağılımlarının ve kılavuz çalışmasının yakın zamanda ÖSYM’ye gönderileceğini ve uygun tarihte atamaların yapılacağını açıkladı.