25 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.66 EURO 9,2250 -0.19
USD 7,5660 0.06 ALTIN 456,170 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 11:24 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 11:24

Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 16 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021 yılında personel alımları başlayacak.


 Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli  personel kadrosu tahsis edildi. 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet  dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi  amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık  personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
 
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8  bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i  hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.
 
  
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel sağlık bakanlığı persenel alım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.