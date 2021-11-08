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Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 0:54

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.


Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi  Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık  tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.
 
Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık  Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve  "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.  Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
 
Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir  pozisyona başvurabilecek.

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli
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