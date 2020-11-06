Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 bin personel alımı yapılacağını belirtmesiyle 12 bin personel alımı kadro dağılımı ile adaylarda aranan şartlar gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hangi branşlarda alım olacak? Şartlar nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 12 bin personel alımı yapılacağını belirtmesiyle, gözler duyuru sayfalarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?

12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen ilan henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Profesyonelleri Platformu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada 12 bin personel alımı kadro dağılımının şu şekilde olacağı belirtti:

7 bin hemşire

543 teknisyen

2316 tekniker

2141 geriye kalan diğer kadrolar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Tüm bunların yanı sıra Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kapsamında önceki alımlara göre adaylarda aranması muhtemel genel şartlar da belli oldu. Bunun yanı sıra adaylarda kadrolara göre aranacak olan özel şartlar da ayrıca belirlenecektir. Genel şartlar ise şöyle olması beklenmektedir:

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır

* Özel şartlar ayrıca belirlenecek