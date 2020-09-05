Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Hangi hastanelere sağlık personeli alınacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni Şehir Hastaneleri açılışları yapılıyor. Corona virüs sürecinde yeni hastanelerin açılması ve kapanan hastanelerin yeniden faal duruma getirilmesi ile sağlık bakanlığı bünyesinde personel açığı oluştu. Yeni hastanelerin açılmasıyla birlikte personel alımı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorular gündeme geliyor. Peki, Yeni hastaneler ne zaman açılacak? Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak mı? Sağlık personeli ve hastane personeli alımı ilanları yayınlandı mı? İşte hastane sağlık personeli alımları ile ilgili detaylar...
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!
Türkiye’de bazı bölgelerde faaliyete geçen Şehir Hastaneleri ile birçok devlet hastanesi kapatılmıştı. Sağlık alanında gerçekleştirilen atılımlar ve çalışmalar salgın döneminde ortaya çıktı. Son haftalarda artan coronavirüs vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayısı dolayısı ile Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 68’lere kadar geldi. Ama bazı illerde ise hastane doluluk oranı yüzde 100’lere kadar gelmiş durumda. 1 milyon 100 bin sağlık ordusu ile corona virüs döneminde çalışmalarına devam eden hastaneler, yeni hastaneler ve kapalı olanların da açılmasıyla sağlık personeli açığı oluştu.
Sağlık Bakanlığı çalışma başlattı ve tekrar açılması gündemde olan devlet hastanelerine ve sahra hastanelerine farklı branşlardan 10 binden fazla personel alımı yapacak.
HANGİ HASTANELERE PERSONEL ALINACAK?
Ankara’da açılması muhtemel hastaneler;
Zekai Tahir Burak hastanesi, Dışkapı Çoçuk Hastanesi, Atatürk Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi ve Numune Hastanesi!
Ayrıca Gaziantep, Yozgat, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve daha birçok ilde bulunan hastanelerin tekrar açılması söz konusu. Lakin bu hastanelerin faaliyetlerinin sadece pandemi üniteleri ile sınırlandırılacağı belirtildi.
758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete alındı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan sağlık personeli atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu. Koca, ilerleyen günlerde atamaların olabileceğini söyledi. Pandemi sürecinde yeni yapılan hastanelere haziran ayında 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel atamasıyla ilgili şunları söyledi;
"Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce bir atama dönemi yaşamıştık. Ama önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, yakın zamanda açılışı yapılmış olacak. İstanbul'da benzer şekilde Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılmış olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte bu anlamda alım söz konusu olacak."
Koca, "(Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz. (Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur." dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;
ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.