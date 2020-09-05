Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Hangi hastanelere sağlık personeli alınacak?

Corona virüs pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı yeni hastaneler açacak ve daha önce kapatılan hastaneler de yeniden faaliyete geçirilecek. Şehir Hastanelerinin açılması ile beraber Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere farklı branşlardan 10 binden fazla personel alımı yapılacak. Yeni açılan ve tekrar faaliyete geçirlecek hastaneler için sağlık personeli alımı ile birlikte aynı zamanda güvenlik görevlisi, temizlik personeli, büro personeli, hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elamanı alımlarının da yapılması planlanıyor. Peki, Yeni hastaneler ne zaman açılacak? Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak mı? Sağlık personeli ve hastane personeli alımı ilanları yayınlandı mı? İşte hastane sağlık personeli alımları ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni Şehir Hastane leri açılışları yapılıyor. Corona virüs sürecinde yeni hastanelerin açılması ve kapanan hastanelerin yeniden faal duruma getirilmesi ile sağlık bakanlığı bünyesinde personel açığı oluştu. Yeni hastanelerin açılmasıyla birlikte personel alımı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorular gündeme geliyor. Peki, Yeni hastaneler ne zaman açılacak? Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak mı? Sağlık personeli ve hastane personeli alımı ilanları yayınlandı mı? İşte hastane sağlık personeli alımları ile ilgili detaylar...

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!

Türkiye’de bazı bölgelerde faaliyete geçen Şehir Hastaneleri ile birçok devlet hastanesi kapatılmıştı. Sağlık alanında gerçekleştirilen atılımlar ve çalışmalar salgın döneminde ortaya çıktı. Son haftalarda artan coronavirüs vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayısı dolayısı ile Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 68’lere kadar geldi. Ama bazı illerde ise hastane doluluk oranı yüzde 100’lere kadar gelmiş durumda. 1 milyon 100 bin sağlık ordusu ile corona virüs döneminde çalışmalarına devam eden hastaneler, yeni hastaneler ve kapalı olanların da açılmasıyla sağlık personeli açığı oluştu.

Sağlık Bakanlığı çalışma başlattı ve tekrar açılması gündemde olan devlet hastanelerine ve sahra hastanelerine farklı branşlardan 10 binden fazla personel alımı yapacak.

HANGİ HASTANELERE PERSONEL ALINACAK?

Ankara’da açılması muhtemel hastaneler;

Zekai Tahir Burak hastanesi, Dışkapı Çoçuk Hastanesi, Atatürk Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi ve Numune Hastanesi!

Yozgat, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Ayrıca Gaziantep Mersin ve daha birçok ilde bulunan hastanelerin tekrar açılması söz konusu. Lakin bu hastanelerin faaliyetlerinin sadece pandemi üniteleri ile sınırlandırılacağı belirtildi.

758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete alındı.